Quando acaba a votação da Casa de Vidro? BBB 23 anuncia data

A votação para a Casa de Vidro do Big Brother Brasil 2023 termina na manhã desta quinta-feira (12), logo antes da divulgação do resultado. Gabriel, Giovanna, Manoel e Paula disputam duas vagas no reality a partir preferência do público.

A dinâmica da Casa de Vidro começou na terça-feira (10), montada em shopping no Rio de Janeiro. O público deve votar em um homem e uma mulher para entrar na casa mais vigiada do Brasil.

O apresentador Tadeu Schmidt falou com os participantes na noite desta quarta-feira (11) e anunciou que o resultado será divulgado já na manhã de quinta. "Vocês devem estar ansiosíssimos para saber o resultado da votação. É amanhã de manhã. Aproveitem a última noite na casa de vidro!", disse.

Os nomes dos participantes confirmados, dos grupos Pipoca e Camarote, também serão divulgados nesta quinta-feira (12). O anúncio será feito ao longo do dia, nos intervalos da programação da TV Globo.

Tadeu fará o anúncio dos participantes direto da casa do BBB 23, junto a apresentadora Ana Clara. O BBB 23 estreia na próxima segunda-feira (16).

O que é a Casa de Vidro?

A Casa de Vidro do Big Brother Brasil é uma dinâmica em que participantes ficam presos em um cômodo com paredes de vidro, aguardando a aprovação do público para entrar na casa oficial.

A primeira vez que apareceu foi na edição de 2009, em shopping do Rio de Janeiro. Daniel, Josiane, Emanuel e Maíra foram os que disputaram duas vagas para entrar na casa.