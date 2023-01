Líder do BBB 23 terá acesso ao áudio dos participantes; entenda como funciona

A direção do Big Brother Brasil (BBB) 23 anunciou novidades nas dinâmicas do reality, nesta quarta-feira (11). A principal, é relacionado aos poderes do líder da semana. Na nova edição, o participante que ocupar o cargo poderá ouvir o áudio dos demais integrantes no quarto exclusivo da casa e descobrir o total de votos que recebeu, até então.

Nos aposentos da liderança, o brother ou sister irá encontrar uma grande central de controle multimídia. O dono do quarto poderá ver e ouvir, de maneira limitada e pré-determinada, diversos comandos que possibilitam uma visão privilegiada do jogo.

Legenda: Brothers e sisters disputam vagas em casa de vidro Foto: Reprodução/Instagram

Outro poder do líder no BBB 23, revelado pela direção do programa, é a possibilidade de despertar os participantes na hora que desejar. Os novos benefícios têm limite de acesso, mas tornam o posto de líder ainda mais valioso e estratégico no percurso rumo ao primeiro lugar do reality show.

O vencedor da prova do líder poderá definir ainda quem é Vip e quem é Xepa, indicar alguém direto ao paredão, ficar imune aos votos da casa e ganhar uma festa em homenagem à própria vida.

Cartão do poder

Os BBBs vão ainda poder participar do "leilão" do cartão com o “Poder Coringa”, uma vantagem a um jogador toda semana. O recurso tem tudo para apimentar a corrida pelo primeiro lugar.



Antes das compras da semana, um benefício ou jogada diferente no game aparece à disposição dos confinados. São várias as possibilidades, mas apenas um participante pode usufruir do novo poder.

Para poder concorrer ao "Poder Coringa", dentro do confessionário, cada confinado determina quantas estalecas está disposto a pagar para arrematar o privilégio. Ao final dos lances, o resultado é divulgado para todos.

BBB 23 estreia na segunda-feira (16)

O BBB 23 tem apresentação de Tadeu Schmidt, produção de Mariana Mónaco, direção artística de Rodrigo Dourado e direção de gênero de Boninho.

Conforme divulgação da TV Globo, o reality tem estreia prevista para 16 de janeiro.