Cancelada após tuítes polêmicos, Giovanna da Casa de Vidro do BBB 23 criticou Fortaleza

A participante Giovanna Leão, da Casa de Vidro do BBB 23, mal entrou na dinâmica como concorrente a uma vaga no elenco oficial e já foi cancelada após uma série de publicações polêmicas de racismo e homofobia resgatadas em seu Twitter. A paulista também criticou Fortaleza, capital do Ceará, ao escrever que "nunca viria" para a cidade.

"Eu nunca iria para Fortaleza", disse a empresária e gamer em resposta a um perfil no dia 11 de fevereiro de 2017. Não há como saber o contexto da declaração, pois aparentemente a pessoa que escreveu o post de origem apagou a publicação.

Legenda: A ruiva criticou a Capital cearense no Twitter em 2017 Foto: Reprodução

No entanto, internautas e moradores de Fortaleza condenaram a fala de Giovanna. "Pelo andar da carruagem, nem pro Projac também", disse um. Outras pessoas falaram que ela não precisa vir para a cidade. "Ninguém se importa", comentou uma usuária.

Legenda: Internautas e moradores de Fortaleza criticaram a declaração Foto: Reprodução

Choro após cancelamento

Horas após sua entrada na Casa de Vidro, instalada em um shopping do Rio de Janeiro, a participante começou a ser cancelada nas redes sociais. Foram encontrados tuítes de Giovanna utilizando a palavra "macaca" para dizer que as pessoas "não sabem zoar".

Legenda: Tuíte foi condenado por internautas Foto: Reprodução

Legenda: Giovanna fez publicações polêmicas em 2016 Foto: Reprodução

Em outro post, ela questiona: "qualquer coisa mesmo é racismo, machismo, homofobia ou transfobia?".

Ela foi avisada do cancelamento pelo público que foi ao shopping conferir a Casa de Vidro. Momentos depois, chorou no confinamento e contou para os colegas — que também já haviam sido alertados por outras pessoas —.

Quem é Giovanna da Casa de Vidro?

Giovanna Leão tem 25 anos e nasceu em Campinas, no interior do de São Paulo. Ela mora no Rio de Janeiro, é gamer, empresária do ramo de produtos de beleza, foi emancipada para superar crise financeira.