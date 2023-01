Quando os participantes do BBB 23 serão anunciados? Veja data

Os participantes do Big Brother Brasil (BBB) 23 serão anunciados nesta quinta-feira (12). Os novos moradores da "casa mais vigiada" do país aparecerão ao longo do dia durante intervalos da programação da TV Globo. A primeira leva de nomes começa nos breaks do "Encontro com Patrícia Poeta", a partir das 9h30.

Neste ano, quem fará os anúncios dos grupos Camarote e Pipoca é o apresentador Tadeu Schmidt, direto da casa do BBB 23. Junto a Ana Clara, ele vai dar os detalhes do elenco e repercutir os nomes.

Os flashes serão ao vivo durante a programação de quinta-feira da TV Globo. Haverá ainda divulgação em tempo real nas redes sociais.

Casa de vidro e estreia do BBB 23

O BBB 23 estreia na próxima segunda-feira (16). No entanto, o público já sente um "gostinho" desde a manhã desta terça-feira (10), quando começou a Casa de Vidro, com quatro participantes que disputam duas vagas.

Giovanna, Manoel, Paula e Gabriel são os integrantes na estrutura montada em um shopping do Rio de Janeiro.

A dinâmica deste ano convida o público a escolher um homem e uma mulher para entrar na casa mais vigiada do Brasil.