Gabriel, da Casa de Vidro do BBB 23, é primo de ator da Globo

Gabriel Tavares, participante da Casa de Vidro que está concorrendo a uma vaga no “BBB 23”, é primo do ator global Gabriel Godoy, que está no elenco da novela “Mar do Sertão”. O próprio ator contou a "novidade" nos Stories.

Ele compartilhou a notícia de que Gabriel está na Casa de Vidro e escreveu: “De repente você vê seu primo no BBB. Vamos, Gabi”, publicou nos Stories, nesta terça-feira (10), declarando sua torcida.

Foto: Reprodução/ Instagram

Apesar de serem primos, Gabriel Godoy não explicou mais detalhes do parentesco.

Gabriel Tavares é de Ribeirão Preto, mas mora em Florianópolis. Ele é modelo e já ficou com famosas como Anitta, Luísa Sonza e Gabi Lopes.

Anitta, inclusive, reagiu ao post do Instagram publicado pela equipe de Gabriel hoje. “Eu não creio hahahahaha”, disse ela sobre a participação do ex-affair no reality global.

Apenas dois dos quatro confinados na Casa de Vidro, que está em um shopping no Rio de Janeiro, entrarão no “BBB 23”. A votação ainda não foi aberta.