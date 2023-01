BBB 23: Paula Fernandes posta montagem com foto antiga e fãs especulam confinamento

A cantora Paula Fernandes publicou uma foto no perfil que mantém no Instagram, na noite dessa segunda-feira (9), com sinais claros de que se trata de uma montagem, usando uma imagem antiga para parecer uma recente. Nos comentários, os usuários levantaram a suspeita de que a reciclagem do registro indica que ela está confinada para participar do elenco de famosos do Big Brother Brasil (BBB) 23.

Na postagem, a artista aparece usando somente um biquíni e um chapéu de sol enquanto posa sobre a neve. A localização indica que ela estaria na França. No entanto, é possível notar pelas bordas e pela iluminação que a interprete do sucesso "Pássaro de Fogo" não está no mesmo local que a paisagem gelada.

Os seguidores não se convenceram e resgataram a foto original: Paula sobre uma lancha com o mar de fundo, publicada em agosto de 2022 nas redes sociais dela.

Legenda: Na última semana, Paula Fernandes tem compartilhado diversos registros supostamente curtindo o inverno francês Foto: reprodução/redes sociais

"Se havia alguma dúvida se ela ia pro BBB, a dúvida acabou com essa postagem", escreveu uma usuária nos comentários. "Mulher, que montagem é essa?", questionou outra. "Não se deram nem o trabalho de apagar a foto real daqui", apontou outra internauta.

Desde a semana passada, Paula Fernandes tem compartilhado diversos registros supostamente curtindo o inverno francês, inclusive ao lado do namorado, o empresário Rony Cecconello.

Além da artista sertaneja, o funkeiro MC Guimê e a cantora Agnes Nunes também são nomes de famosos cotados para o Camarote do BBB 23.

DATA DE ESTREIA DO BBB 23

O Big Brother Brasil 23, reality show da TV Globo, estreia no dia 16 de janeiro de 2023. A primeira chamada do programa foi divulgada no dia 27 de dezembro, confirmando, mais uma vez, a apresentação de Tadeu Schmidt.

