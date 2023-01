Globo divulga dinâmica da Casa de Vidro do BBB 23; entenda como será

O gostinho do Big Brother Brasil 23 já começa amanhã (10) com a chegada dos participantes na Casa de Vidro. Em anúncio feito durante a noite desta segunda-feira (9), o apresentador Tadeu Schmidt detalhou que a primeira dinâmica do reality contará com quatro pessoas para disputar duas vagas.

O público deve escolher um homem e uma mulher para entrar na casa mais vigiada do Brasil, que receberá todos os participantes já na próxima segunda-feira (16). A Casa de Vidro foi instalada no Via Parque Shopping, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.

Em relação aos nomes dos selecionados para a Casa de Vidro, Tadeu deixou o recado: "Isso você vai descobrir amanhã, junto com a Ana Clara, às 10h35, na programação da Globo".

Como acompanhar?

Será possível acompanhar por meio do PPV (Pay-per-view) e na Globoplay, ao vivo.

No Rio de Janeiro, o público pode visitar o local e interagir com os participantes. A votação acontecerá posteriormente, e será aberta para quem quiser deixar o voto.