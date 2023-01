Internada, Luciana Gimenez publica foto de perna imobilizada após cirurgia

Luciana Gimenez atualizou os fãs e publicou uma foto de sua perna imobilizada após sofrer um acidente enquanto esquiava nos Estados Unidos. A apresentadora teve de passar por uma cirurgia e divulgou o registro após o procedimento nesta segunda-feira (9).

Ela fraturou a perna em quatro partes. Segundo a assessoria de Gimenez, foram duas fraturas na tíbia, entre o tornozelo e o joelho, além de uma trinca na fíbula em duas partes. Foram colocados pinos para estabilizar os ossos.

A brasileira está acompanhada do filho Lucas Jagger no hospital. O acidente ocorreu no último sábado (7) em Aspen, no estado norte-americano do Colorado. Ela publicou nos stories nesta segunda a última foto que ela fez antes da ocorrência.

Acidente

A apresentadora curtia férias em Aspen com os filhos Lucas e Lorenzo e esquiava em alta velocidade em uma pista íngreme. "Ao tentar parar, aconteceu o acidente", diz nota divulgada pela assessoria de Luciana neste segunda.

Luciana foi levada de ambulância para o hospital local com fortes dores. “Foi constatada a necessidade de uma cirurgia de emergência que foi muito bem sucedida. Luciana já se encontra em recuperação, no quarto. Sua alta está prevista para essa segunda (9)”, diz ainda o texto.

Durante a madrugada, Luciana chegou a postar uma foto no hospital no Instagram, mas a imagem foi apagada em seguida.