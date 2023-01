Ludmila reclama de fãs que a abordaram em banheiro: ‘Invasivo’

A cantora Ludmilla usou o Twitter, nesta segunda-feira (9), para fazer um desabafo sobre um episódio que aconteceu domingo (8). Ela repostou um vídeo publicado pelo influenciador Kaique Brasileiro e reclamou de fãs que a abordaram no banheiro de um restaurante. Ainda assim, Ludmilla tirou foto com as fãs, entre elas uma criança.

“Eu tirei, mas eu fiquei um pouco mal depois, achei muito invasivo. O que custa esperar pelo menos eu sair do banheiro, véi? E vamo de terapia”, publicou.

Kaique fez piada da situação ao publicar as imagens: “E a Ludmilla que foi fazer coco e não conseguiu porque as fãs estavam do lado de fora da cabine ouvindo tudo?”, escreveu.

Ludmilla saiu ontem para jantar com a esposa, Brunna Gonçalves, Kaique e Marcos Araújo.

Brunna mostrou nos Stories o jantar e relembrou que em 2022 estava chorando se preparando para o BBB. “Agora você está comigo aqui jantando em um dos nossos restaurantes favoritos”, disse a dançarina e ex-BBB em vídeo publicado na rede social.