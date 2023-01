Nikki Reed e Ian Somerhalder estão esperando mais um filho

A atriz Nikki Reed e o ator Ian Somerhalder serão pais pela segunda vez. Os artistas anunciaram a espera da criança em publicação nas redes sociais nesta segunda-feira (9), surpreendendo os milhões de seguidores.

Em foto compartilhada no Instagram, a nova mamãe aparece com a barriga à mostra, segurando a primeira filha do casal no colo, Bodhi Soleil de 5 anos.

"2023 celebrando a vida. Ano de sonhar, manifestar e rezar neste exato momento. Tanto amor. Que presente. Como todos sabem, tenho limites muito fortes com as redes sociais, especialmente quando se trata de crianças e o que escolho colocar no mundo. Muito obrigado por honrar isso, e por enviar positividade, gentileza e amor. Algumas coisas são boas demais para não compartilhar", escreveu ela na publicação.

O astro da televisão também celebrou a chegada do segundo herdeiro e aproveitou para se declarar para a esposa. "Tudo o que sempre quis desde que era um rapazinho foi ter uma grande família. Obrigado Nik por me dar aquele presente. Segundo round, aqui vamos nós! Obrigado, obrigado a este ser humano incrível pelo dom da vida e do amor, por ser a mãe mais incrível e trabalhar tanto para realizar sonhos!!!", iniciou o ator na legenda.

"Quando tirei esta foto, não conseguia acreditar no que estava vendo através daquele visor. Não há nada mais bonito... Tudo o que peço é que todos enviem positividade para Nik e eu durante este tempo. A rede social pode ser um espaço estranho, mas também podemos torná-lo um grande espaço", finalizou.