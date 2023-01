Após confusão, Luana Piovani revela que Scooby pagou a pensão: 'precisava desse circo?'

A atriz Luana Piovani usou a redes sociais nesta segunda (9) para revelar que o surfista Pedro Scooby, com quem teve três filhos, pagou a pensão das crianças. Os dois entraram em uma disputa pública após a artista divulgar uma série de imagens acusando-o de se negar a pagar a quantia devida a Dom, de 10 anos, Bem e Liz, de 7.

O relato de Piovani foi divulgado no Instagram, quando ela revelou que os filhos já estão em Portugal após a passagem de uma temporada na casa do pai, no Brasil.

"Ah, o Pedro pagou o resto da pensão que faltava, a parte do aluguel, enfim, boa notícia. Dá uma esperança, o sol também nasceu, continuamos tendo esperança, mas é sempre difícil", declarou Luana.

Ainda continuando no mesmo tópico, a atriz voltou a lembrar da exposição do caso, opinando que o fato de ter se tornado público teria complicado a relação.

"Quando eu finalmente paro passa um filme na cabeça. Bem, tem que melhorar! Precisava desse circo? Não era só ter pago? Melhor assim, aí oficializa tudo", escreveu ela nos Stories da plataforma, gravando vídeo enquanto se dirigia ao local de trabalho.

Briga pública

Logo após o fim do ano, no dia 2 de janeiro, Luana usou a mesma rede social para acusar Scooby de se negar a realizar o pagamento integral da pensão dos filhos. Segundo ela, o valor custeava a alimentação das crianças, os funcionários que fazem os cuidados diários e o aluguel da propriedade onde moram atualmente.

Em resposta, Scooby divulgou uma série de prints de conversas com Luana, afirmando que não teria se negado a repassar o valor. O surfista alegou que tentou resolver a questão com a ex-companheira diante de um advogado, mas a comunicação estaria sendo ineficiente.