Luana Piovani critica pensão dada por Pedro Scooby: 'paga o que acha justo'

A atriz Luana Piovani voltou a criticar o ex-marido Pedro Scooby nas redes sociais nesta segunda-feira (2). Em vídeo gravado no Instagram, relatou que o surfista quer pagar o valor de pensão que acredita ser "justo" para os filhos Dom, Bem e Liz. Na visão da artista, essa atitude é irresponsável e incoerente.

Nas últimas semanas, os desentendimentos dos dois repercutiram após a atriz expor brigas sobre a criação dos filhos. Na última terça-feira (27), ela reclamou do atleta por ter dado um celular às crianças, quando ela era contra a prática.

Legenda: As crianças se chamam Dom, de 10 anos, e Bem e Liz, de 7 Foto: Reprodução/Instagram

"É isso aí, meu povo! Vão ter vários capítulos da novela irresponsabilidade e incoerência, é assim que se faz, para vocês acompanharem. Claro que amanhã que é o dia do Pedro depositar 50% das custas dos nossos filhos, ele esperou agora, este momento, para dizer que vai pagar o que ele acha justo'", relatou em novo vídeo, publicado nesta segunda.

Luana Piovani Atriz "Ele tira da pensão alimentícia o valor do aluguel, ou seja, ele veio para Portugal comigo, escolheu essa casa comigo, eu moro aqui com os meus três filhos, mas ele acha que quem tem que arcar com o aluguel sou eu".

Piovani ainda detalhou que Scooby não quer pagar por motorista e cozinheira. "Eu chego do meu trabalho oito da noite. E alguém tem que ficar em casa com as crianças para dar banho, ver tarefa, dar jantar até eu chegar, então ele acha que não precisa pagar tudo isso", disse.

Para ela, a educação é um ponto sobre o qual os dois discordam. "Eu prezo por educação, que não é a prioridade do Pedro. A gente sabe disso. Ele fala nossa língua errado, fala inglês errado, ele não lê. Ele não prioriza isso, ele prioriza a curtição".

Pedro Scooby e Cintia Dicker deixam de seguir Luana

Pedro Scooby e a esposa, Cintia Dicker, deixaram de seguir Piovani no Instagram após publicações da atriz criticando a postura do surfista com os filhos. A polêmica ficou ainda mais grave quando a atriz alfinetou Cinthia, que deu à luz Aurora, fruto de seu casamento com o atleta, recentemente.

Piovani não retribuiu o 'unfollow' e continua seguindo o casal em sua rede social.

