Cíntia Dicker pede respeito para 2023 e fala sobre alta da filha de UTI: 'Deus atendeu nosso pedido'

A atriz e modelo Cíntia Dicker usou as redes sociais para se declarar à família, na madrugada desta segunda-feira (2), e desejar que 2023 comece com "respeito". Casada com o surfista Pedro Scooby, ela recentemente deu à luz a primeira filha do casal, Aurora, em meio a mais uma polêmica do companheiro com a ex-esposa, Luana Piovani, que voltou a criticá-lo publicamente pela postura em relação à criação dos três filhos do antigo relacionamento.

"Vamos começar o ano com respeito! Ninguém sabe o que o outro está sentindo. Rezem, fiquem com Deus e amor no coração", escreveu em um Stories do Instagram.

Na postagem, a gaúcha disse ainda que o parceiro, a mãe e a enteada Liz, fruto do casamento de Scooby com Piovani, são seu "porto seguro". Ela também mencionou o nascimento da primogênita, que chegou a ser internada em um leito de UTI neonatal após ser submetida a diversas cirurgias ao nascer. Aurora recebeu alta do hospital na noite de domingo (1º).

"Nossa casa ontem [sábado] (por que, infelizmente, a UTI fecha a noite), com nossa família, com as nossas escolhas, nossas dores (e doi muito), na esperança de que tudo vai dar certo e, de alguma maneira, achar forças por que nossa filha precisa da gente bem", compartilhou com o mais de milhão de seguidores na rede social.

"Pedimos junto a Deus para iniciar o ano com notícias boas e Ele atendeu nosso pedido", finalizou.

Legenda: Família passou a virada de ano longe de Aurora, que ainda estava se recuperando na unidade de saúde Foto: reprodução/redes sociais

Nos últimos dias, Dicker e Scooby deixaram de seguir Piovani nas redes sociais. O unfolow não foi recíproco por parte da atriz, que continua a acompanhar o casal.

Entenda a polêmica

A artista criticou o ex-marido e expor brigas sobre criação dos filhos na última terça-feira (27). Ela reclamou da postura do atleta quando Dom, Bem e Liz passam as férias na casa dele.

Em tom de revolta, a atriz contou que cada uma das crianças ganhou um celular. Segundo ela, pediu para conversar com o ex-marido sobre os aplicativos que os herdeiros podem acessar, mas não teve sucesso.

Piovani criticou o fato de o ex-BBB permitir que o filho mais velho consuma conteúdos adultos no celular desde os quatro anos. Ainda conforme a atriz, toda vez que ele não tem argumento para debater com ela, ele começa a agredi-la verbalmente.

Por outro lado, Scooby rebateu a ex e postou prints para mostrar estar controlando os aparelhos dos filhos.

WhatsApp do Diário do Nordeste

Viu alguma situação que pode virar notícia? Ou tem alguma sugestão de pauta? Fale com a gente pelo WhatsApp do Diário do Nordeste.