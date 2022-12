Luana Piovani volta a criticar Pedro Scooby e expõe brigas sobre criação dos filhos

Luana Piovani voltou a criticar Pedro Scooby e expor brigas sobre criação dos filhos em publicação no Instagram nesta terça-feira (27). A artista reclamou da postura do atleta quando Dom, Bem e Liz passam as férias na casa do pai.

Em tom de revolta, a atriz contou que cada uma das crianças ganhou um celular. Segundo ela, pediu para conversar com o ex-marido sobre os aplicativos que os herdeiros podem acessar, mas não teve sucesso.

Piovani criticou o fato de o ex-BBB permitir que o filho mais velho consuma conteúdos adultos no celular desde os quatro anos de idade. Ainda conforme a atriz, toda vez que ele não tem argumento para debater com ela, ele começa a agredi-la verbalmente.

‘‘Chegando do trabalho cansada, tento falar com os meus filhos para saber como foi o natal, estou conversando com eles e fico sabendo que cada um ganhou um celular, ai eu peço para falar com o papai: ‘Pedro, então, se tiver alguma coisa instalado, não sei como vocês se organizaram, me passa a senha, porque eu me preocupo pra caramba com o que meu filhos consomem na internet, eu tenho visto o que o Dom [filho mais velho] consome e não são coisas saudáveis’’, iniciou Piovani.

Piovani conta que o ex-marido "deixa o Dom assistir filmes desde que ele tem quatro anos de idade. Ele assistiu DeadPool com quatro anos. Ele acha que violência é uma besteira porque ficção e sexualidade, imagina, que besteira’’, disse.

“E eu falei pra colocar o 'qustodio' e ele falou: ‘Vem cá, você quer mandar na minha casa?’ que isso cara! Toda vez que ele não tem argumento, fica vulnerável porque não tem como argumentar comigo e ele começa a me agredir’’, declarou a artista.