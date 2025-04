Tomorrowland Brasil terá shows de Alok, Cat Dealers, Armin van Buuren e Axwell; confira o line-up de 2025

O Tomorrowland Brasil divulgou o line-up do evento para a edição 2025 com mais de 100 artistas da cena eletrônica mundial. O festival acontece nos dias 10, 11 e 12 de outubro, no Parque Maeda, em Itu (SP), e será divido em seis palcos.

Nomes de peso foram confirmados entre as atrações, como o consagrado Vintage Culture, Armin van Buuren, Meduza, Axwell, ANNA, Dimitri Vegas, Nicky Romero, Steve Aoki e Lost Frequencies.

O DJ brasileiro Alok também vai estrelar no line-up. O músico escolheu o evento para lançar o projeto "Something Else", que promete a volta do artista ao psytrance, subgênero psicodélico da música underground.

O tema desta edição do Tomorrowland Brasil é "LIFE", representando um retorno às origens do conceito "Elixir of Life", realizado pelo festival em 2016.

Veja também João Lima Neto Alok vai doar parte de cachês e busca projetos sociais no Ceará e demais estados do Nordeste Verso 'Primavera Clubber' em Fortaleza: com musicalidade e público mais diversos, coletivos de DJs resgatam cultura clubber

Ingressos

Os fãs podem fazer a pré-venda exclusiva da Bybit, que inicia nesta sexta-feira, 4 de abril, às 10h (horário de Brasília). Já a venda geral começa na próxima terça-feira (8), também a partir das 10h.

Para garantir os ingressos, é necessário fazer um pré-registro, que está disponível no site oficial do evento.

Veja as opções de entrada para o festival:

Passe Diário: entrada para um dos dias do evento;

Passe de Fim de Semana: acesso aos três dias do festival;

Pacotes Global Journey: ingresso para o festival, além de hospedagem e transporte;

DreamVille: opções de camping dentro do evento, com estrutura completa para os visitantes.

Confira as atrações