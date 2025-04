Em nova internação, Preta Gil recebe apoio de amigos e do filho

De volta ao hospital, Preta Gil, de 50 anos, brincou com o carinho que recebe dos amigos sempre que está internada. De bom-humor, ela mostrou a "troca de acompanhantes" em um vídeo que postou nos stories do Instagram, nessa quarta-feira (2).

"Dois anos que eles cuidam de mim e não cansam. Obrigada, meus amores", escreveu Preta na legenda do registro, marcando os amigos Gominho, Malu Barbosa, Soraya Rocha e Ju de Paula. "Ela está passando o bastão do plantão", disse.

Veja também Zoeira 'Vale Tudo': saiba quanto custa diária do Copacabana Palace, onde se hospeda Maria de Fátima na novela Zoeira Maria de Fátima, de 'Vale Tudo', ganha perfil no Instagram e já tem mais de 10 mil seguidores

Nas imagens, ela mostrou os amigos brincando um com o outro, em um bate-papo descontraído antes de dormir. Depois, o filho de Preta, Francisco Gil, também chegou ao quarto.

Legenda: Preta trata um câncer colorretal desde janeiro de 2023 Foto: Foto: Reprodução/Instagram

Retorno ao hospital

A filha de Gilberto Gil, que trata um câncer no intestino, retornou ao hospital para procedimentos médicos. A assessoria da cantora explicou que ela voltou por causa da administração de alguns medicamentos, que precisa ser feita em um ambiente hospitalar, já que se trata de um caso oncológico.

Ainda de acordo com a equipe, Preta passa bem, e a expectativa é de alta já nos próximos dias.

Após passar por uma cirurgia para remover os tumores, Preta Gil decidiu que agora vai procurar novos tratamentos fora do Brasil. Ela falou sobre a nova fase do tratamento durante participação no "Domingão com Huck", comandado pelo amigo Luciano.

"Aqui no Brasil a gente já fez tudo o que podia. Agora as minhas chances de cura estão no exterior. E é para lá que eu vou, para voltar curada", disse