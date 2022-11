Luana Piovani cobra Pedro Scooby sobre cuidados com filho: 'esqueceu das responsabilidades'

A atriz Luana Piovani causou polêmica mais uma vez ao cobrar atitudes de Pedro Scooby, pai de seus três filhos. Por meio do Instagram, nesta segunda (31), a artista afirmou que o atleta não havia atendido o telefone quando ela tentou entrar em contato para conversar sobre questões envolvendo a saúde do pequeno Dom. "Esqueceu das suas responsabilidades", alegou ela.

Nos Stories, Piovani marcou o perfil do ex-BBB e reclamou que ele havia esquecido de dar remédio ao filho.

"Vou deixar esse recado aqui porque você não quis me atender, porque está bravinho que esqueceu das suas responsabilidades. Mas tem que dar o remédio da anemia do Dom todo dia, não adiantar trazer do Brasil e deixar em casa", começou.

A atriz chegou a alterar o tom de voz, e disse que costuma ser "muito fofa" com o ex-marido, mas que o comportamento amigável só se manterá se Scooby cumprir com as obrigações como pai.

"E tem que levá-lo para tomar vacina, porque ele não tem aula esta semana. E eu, mesmo trabalhando até agora, estou preocupada com a sua responsabilidade, porque ele não tem aula esta semana. Obrigada, querido, de nada. Grata, à direção".

Luana e Scooby ficaram juntos por oito anos e são pais de Dom, de 10 anos, e dos gêmeos Bem e Liz, de seis anos. Em 2019, o ex-casal anunciou o término do relacionamento.