Taylor Swift ocupa todo o top 10 da Billboard de músicas mais ouvidas

Taylor Swift teve, novamente, conquista inédita na indústria da música. Na atualização desta semana, a artista ocupa todo o Top 10 da Billboard Hot 100, parada que destaca as músicas mais ouvidas em aplicativos de streaming e também nas rádios dos Estados Unidos.

A diva pop conseguiu o feito com faixas do disco "Midnights", lançado em 21 de outubro. Swift superou o recorde antes ocupado por Drake, que possuía o título de maior dominação do Top 10 quando ocupou 9 posições em setembro de 2021.

Veja o Top 10 da Billboard Hot 100 todo ocupado por Taylor Swift

O primeiro lugar da lista de faixas mais reproduzidas é o lead single"Anti-Hero", seguido de "Lavender Hazer" e "Maroon", que ocupam a 2ª e a 3ª colocação, respectivamente.

A parceria com Lana Del Rey, "Snow on the Beach", também rendeu streaming para a artista, ficando na 4ª posição. "Midnight Rain" vem logo depois em 5º, “Bejeweled”, “Question…?” e “You’re On Your Own, Kid”, ocupam a 6ª, 7ª e 8ª colocação. Já “Karma” vem em penúltimo e "Vigilante Shit" fecha o Top 10.

Nas redes sociais, Taylor comemorou com os fãs e se mostrou surpresa com o feito em seu décimo álbum. "Eu estou gritando!", escreveu a cantora e compositora.

Era 'Midnights'

'Midnights', décimo álbum de estúdio de Taylor, possui 13 faixas inéditas de própria composição, com direito a featuring com Lana Del Rey. Swift revelou que as canções são resultado de 13 noites não dormidas.

Segundo ela, a obra é um "passeio selvagem" e "uma colagem de intensidade, altos e baixos e fluxos e refluxos”. O disco traz canções baseadas em "memórias antigas e meias-noites passadas".

O álbum visual tem ainda uma versão estendida com sete novas músicas. Além disso, “Anti-Hero” e “Bejeweled” ganharam videoclipe.