Qual a relação entre Taylor Swift e Corinthians; entenda

Para o jogo de logo mais pela final da Copa do Brasil entre Flamengo e Corinthians no Maracanã às 21h45, o Timão terá um reforço que estava fora dos planos de Vitor Pereira. O jornal "A Bola", de Portugal, deu uma explicação sobre a coincidência envolvendo a cantora estadunidense e o alvinegro paulista.

No próximo dia 21, sexta-feira, Taylor Swift vai lançar seu 10º álbum de estúdio, o "Midnights", dois dias após a decisão da Copa do Brasil. Após o anúncio do lançamento pela cantora, os corintianos se empolgaram nas redes sociais com a teoria de que sempre que a cantora lança música ou um novo albúm o Corinthians leva a melhor em suas decisões. O perfil "Meu Timão" divulgou no Twitter um levantamento das partidas do clube e do desempenho do time em semana e albúm inédito de Taylor.

Corinthians NUNCA perdeu um jogo antes do lançamento de um álbum da Taylor Swift...👀 pic.twitter.com/dgYmlk1xLh — Meu Timão (@MeuTimao) October 18, 2022

O fato é que a teoria parece cada vez mais real, pois desde 2006, quando a cantora divulgou o seu primeiro CD, o Corinthians nunca perdeu nas partidas realizadas antes e depois da data de lançamento de seus álbuns. Com 18 jogos, 11 vitórias e sete empates.