Ceará enfrenta Juventude com baixa de quatro titulares

O Ceará entra em campo contra o Juventude neste sábado (12), às 16, no Estádio Alfredo Jaconi. O técnico Léo Condé, entretanto, vai enfrentar o desafio de ter 4 desfalques do considerado time titular, desde o início da temporada: Pedro Henrique, Fernandinho, Mugni e Matheus Bahia.

Responsável por fazer com que a equipe seja equilibrada e balanceada, Léo Conde optou por, diferente do Fortaleza que aplica mais o rodízio de jogadores, manter uma equipe base tendo o objetivo de que o elenco quase todo reformulado adquirisse entrosamento. Porém, no duelo contra o Juventude, adversário invicto na temporada como mandante, o comandante terá uma dura missão com o alto número de desfalques em relação a equipe base: são 4 dos 11 titulares não relacionados para partida.

PEDRO HENRIQUE

O primeiro desfalque, inclusive, já é uma baixa no Alvinegro faz um tempo. Precisamente, desde o duelo contra o América de Natal, realizado no dia 06/03, Pedro Henrique está de fora das relações para os jogos do Alvinegro. O ponta, que vinha sendo o destaque do time nos primeiros jogos da temporada, sofreu uma lesão do ligamento colateral medial no duelo e está de fora há pouco mais de um mês. O atacante de 34 anos tem previsão de volta o jogo contra o Bahia, válido pela 5a rodada do Campeonato Brasileiro.



FERNANDINHO

O ponta vinha sendo escalado no início do ano como ponta direita, tendo vencido a disputa pela vaga com Galeano nos primeiros jogos da temporada. Com a lesão de Pedro Henrique, o atacante passou a ser escalado na ponta esquerda, posição em que jogava e se destacou pelo Mirassol.

Entre jogos positivos e outros nem tanto, o jogador se caracteriza pela sua habilidade no 1 contra 1 e velocidade, características todas como importantes na formação de Léo Condé. Entretanto, na partida contra o Grêmio, válida pela segunda rodada da Série A, Fernandinho foi substituído do jogo após entrada com Igor Serrote, lateral do Grêmio. Com os exames, o ponta teve passar por cirurgia e deve desfalcar o Alvinegro por 3 meses.

LUCAS MUGNI

O meia argentino é, sem dúvidas, um dos grandes destaques do time. Vivendo seu melhor momento de sua carreira, Mugni vem se destacando pela atuação na armação do time sendo, inclusive, um dos responsáveis pelo retorno do Vovô an elite do futebol nacional. Em 2025, foi um dos pilares do título do Bicampeonato Cearense e já tem uma assistência no Campeonato Brasileiro. Segundo apuração do Diário do Nordeste, o meia foi poupado para o confronto de sábado (12).

MATHEUS BAHIA

O lateral esquerdo é o dono posição hoje no Ceará. Matheus Bahia chegou ao Alvinegro em 2024 e desde, então, é unanimidade na posição. O jogador permaneceu no elenco para a disputa da elite nacional e vem apresentando uma crescente evolução na equipe. Sempre atacando bem, o canhoto se destacou na campanha do acesso com a parceria que tinha com Erick Pulga. Tendo conquistado também o bicampeonato estadual esse ano, o lateral tem 15 partidas no ano até aqui. Assim como Mugni, foi poupado para o duelo contra o Juventude.

Alem dos nomes, o Ceará também não contará com a presença de Nicolas, reserva de Matheus Bahia, lesionado.