Conmebol aplica punição provisória ao Colo Colo, que jogará de portões fechados na Libertadores

A Conmebol puniu provisoriamente o Colo Colo após as mortes e incidentes em jogo contra o Fortaleza pela Libertadores, na última quinta-feira (10), no estádio Monumental de Santiago, no Chile.

O clube terá que jogar de portões fechados como mandante em competições organizadas pela Conmebol.

Na madrugada de quinta-feira (11), a entidade publicou uma nota informando que "o caso será remetido aos Órgãos Judiciais da CONMEBOL para futuras determinações. Todas as informações sobre os eventos que ocorreram dentro e fora do estádio será encaminhado ao Comitê Disciplinar da Confederação Sul-Americana de Futebol".

CBF e Fortaleza pedem perda de pontos do Colo Colo

Em nota publicada nesta sexta-feira, a entidade afirma ter mantido contato com o CEO do Fortaleza, Marcelo Paz, desde o momento da suspensão da partida, a fim de dar o suporte necessário ao clube.

"A Confederação Brasileira de Futebol, pelo seu Presidente, Ednaldo Rodrigues, vem por esse expediente, além de lamentar profundamente o ocorrido, prestando as suas condolências às famílias das vidas que foram 2 tragicamente ceifadas, requerer a determinação do quanto previsto no artigo 6, item 3, “g” e 24, item 2 do Código Disciplinar da Conmebol que assim no sentido de atribuir o resultado da partida favor do Fortaleza Esporte Clube pelo placar de 3x0 em razão da responsabilidade do clube mandante."

O CEO do Fortaleza, Marcelo Paz, cobrou punição exemplar da Conmebol ao Colo-Colo pelos episódios lamentáveis protagonizados por torcedores chilenos, culminando no cancelamento da partida válida pela 2ª rodada da Copa Libertadores.

"Primeiro de tudo é Lamentar as duas mortes. Este é o ponto principal. O futebol não combina com violência, dois adolescentes morreram. O ambiente foi hostil, teve sinalizador, pedra, pilha, isqueiro, garrafa de uísque. O Fortaleza poderia ter sido vítima. Não combina com uma competição como a Libertadores. Que a Conmebol aplique seu código disciplinar e puna um clube que não consegue controlar o ambiente do jogo. Tudo isso está previsto no código disciplinar. É só aplicar a lei. Que a Conmebol seja bem rigida".