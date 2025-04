Marcelo Paz pede agilidade da Conmebol em punição ao Colo Colo e lamenta mortes de dois torcedores do time chileno

Primeiro de tudo é Lamentar as duas mortes. Este é o ponto principal. O futebol não combina com violência, dois adolescentes morreram. O ambiente foi hostil, teve sinalizador, pedra, pilha, isqueiro, garrafa de uísque. O Fortaleza poderia ter sido vítima. Não combina com uma competição como a Libertadores. Que a Conmebol aplique seu código disciplinar e puna um clube que não consegue controlar o ambiente do jogo. Tudo isso está previsto no código disciplinar. É só aplicar a lei".

Marcelo Paz CEO do Fortaleza