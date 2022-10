Taylor Swift lança novo álbum 'Midnights'; ouça

A cantora norte-americana Taylor Swift lançou, no início da madrugada desta sexta-feira (21), o décimo álbum de estúdio, intitulado "Midnights". Em agosto, ela anunciou a nova produção ao ganhar o prêmio de "Melhor Videoclipe de Longa Duração" no VMA 2022.

Segundo a artista, a obra é um "passeio selvagem" e "uma colagem de intensidade, altos e baixos e fluxos e refluxos”. O disco traz canções baseadas em "memórias antigas e meias-noites passadas".

Ouça 'Midnights', de Taylor Swift

Segundo álbum com sete faixas extras

Horas após lançar a versão oficial, com 13 músicas, Taylor Swift disponibilizou uma segunda edição de "Midnights", com sete canções extras que, conforme definiu ela, são as "faixas das 3 da manhã", liberadas nesse mesmo horário no fuso norte-americano.

"Surpresa! Eu penso em 'Midnights' como um álbum conceitual completo, com aquelas 13 músicas formando uma imagem das intensidades dessa hora louca e mistificadora. No entanto, havia outras músicas que escrevemos em nossa jornada para encontrar aquelas mágicas 13 canção. Eu as chamo de faixas das 3 da manhã. Então são 3 da manhã e eu estou dando elas a você agora", anunciou a cantora nas redes sociais.

Ouça 'Midnights' (3am Edition)

Clipe de 'Anti-Hero'

Ainda nesta sexta-feira, 'Midnights' ganha o primeiro clipe. O vídeo da canção 'Anti-Hero' é lançado logo mais, às 9h. Duas horas antes de sair oficialmente, a gravação acumula mais de 65 mil curtidas no YouTube.

Quais são as músicas de 'Midnights'?

Apelidadas de "motivos das 13 noites sem dormir", as canções do novo álbum contam sobre longas madrugadas de reflexão vividas pela artista.

Há exatamente um mês, Taylor Swift começou a divulgar o nome de cada faixa da versão oficial da obra em um quadro na rede social TikTok, chamado "Midnights Mayhem With Me" — Caos da Meia-Noite Comigo, em tradução livre. Na atração, a cantora norte-americana sorteou números de 1 a 13 em uma espécie de bingo e revelou os títulos de cada música através de um telefone vermelho.

Legenda: Capa do álbum 'Midnights', décima produção de estúdio da cantora Foto: reprodução

Confira o título das faixas de 'Midnights'

"Lavender Haze" "Maroon" "Anti-Hero" "Snow On The Beach ft. Lana Del Rey" "You’re On Your Own, Kid" "Midnight Rain" "Question..?" "Vigilante Shit" "Bejeweled" "Labyrinth" "Karma" "Sweet Nothing" "Mastermind"

Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn