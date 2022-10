'A Fazenda': Tiago e Shay são expulsos do programa após agressões físicas

Os participantes Tiago Ramos e Shayan Haghbin foram expulsos de 'A Fazenda', durante a madrugada desta sexta-feira (21), após protagonizarem uma briga. O fazendeiro da semana, Lucas, foi quem anunciou a decisão.

"A produção analisou as imagens e resolveu retirar do programa os participantes Shay e Tiago. Ambos colocaram em risco a integridade física um do outro e também dos outros peões"

Mais cedo, na noite de quinta-feira (20), o iraniano havia escapado da roça. Thomaz Costa foi o menos votado pelo público, sendo o quinto eliminado do programa.

Após a decisão do reality, os peões ficaram visivelmente chateados e lamentaram a expulsão dos colegas.

Briga entre Tiago e Shay

Ao retornar para a sede após se salvar da roça, Shay provocou os competidores do "grupo A" ao chamá-los de "otários" e "pedaços de m*erda". Tiago, Vini e Bia não gostaram da postura do iraniano e confrontaram a atitude. Em seguida, Tiago foi para cima de Shay e os dois trocaram cuspidas no rosto, conforme o portal Uol.

Minutos depois, Deolane, que também escapou da roça, retornou para a casa e a confusão continuou. Dessa vez, Tiago e Shay trocaram agressões físicas, proibidas pelo programa.

Devido ao clima, os "ninjas", espécie de seguranças da produção do reality, entraram na sede para manter os dois participantes separados. A confusão aconteceu ainda durante a exibição ao vivo da atração na TV aberta.

Em seguida, a dupla foi convocada pela produção e não retornou. Minutos depois, o fazendeiro Lucas leu o anúncio de que Tiago e Shay foram expulsos após "colocarem em risco a integridade física um do outro e também dos outros peões".

