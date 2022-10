Quem saiu da Fazenda ontem? Veja como foi a quinta eliminação do programa

Thomaz Costa foi o quinto eliminada de 'A Fazenda 14', da Record TV, na noite dessa quinta-feira (20). O peão recebeu 17,31% dos votos para permanecer no programa. Leia mais Zoeira 'A Fazenda': Tiago e Shay são expulsos do programa após agressões físicas Os adversários do ator, Deolane e Shay, receberam 45,97% e 36,72% dos votos, respectivamente, para ficar no reality rural. Ao saber da decisão do público, o artista sorriu e agradeceu. Em seguida, a apresentadora Adriane Galisteu perguntou o porquê de o participante querer sair do programa. "O que aconteceu com seu coração? Você se apaixonou demais pela Tati e aí você morreu de saudades dela?", questionou. "Isso com certeza, mas até antes disso acontecer. Antes mesmo da saída dela, eu já estava muito fragilizado. E, como eu disse, meu game vai começar a partir de agora. Eu vou desmascarar cada uma das pessoas que está lá dentro, principalmente essa pessoa aqui. Ela é uma pessoa ruim. Ela fez eu desistir de um sonho e eu sonhei muito para está aqui, não só eu, como muitas pessoas lá estão sofrendo", justificou. "Mas é um jogo psicológico, Thomaz", rebateu Galisteu. "É, mas dá pra jogar sem atacar, sem apontar, acusar. E é isso o dia inteiro. Eu disse desde o começo do game, eu conversava com todos e dizia pra gente andar lado a lado. Tem o momento de xingar, brigar, mas o dia inteiro?", completou o peão. Como foi formada a Roça?

A formação da roça aconteceu na noite de quarta-feira (18). A então fazendeira Bia Miranda indicou Shayan direto para roça. Deolane foi a mais votada pela casa.

Já Thomaz foi puxado por Deolane, que recebeu o poder verde de André Marinho e deveria escolher um dos integrantes da baia. Por fim, Lucas Santos sobrou no resta um.

Thomaz foi prejudicado por André com o poder da chama preta, e por isso não disputou a prova do fazendeiro com os outros três peões.

Lucas, Deolane e Shay tiveram a chance de se salvar na Prova do Fazendeiro, e Lucas acabou levando a melhor no campo de provas e ficou com o chapéu de fazendeiro.

Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn