Que horas começa 'Renascer'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (4)

A novela 'Renascer' desta quinta-feira (4) vai ao ar às 20:50, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, João Pedro avisa ao pai que retomará o contrato de venda do cacau junto aos produtores, e informa que está disposto a vender sua casa para Mariana.

Damião exige que Ritinha diga com quem ela está se encontrando. Bento fica apreensivo ao saber da separação de Ritinha.

João Pedro informa a Mariana as condições para que ela compre sua casa. Mariana se emociona ao ter Cacau, bebê de Teca, em seus braços, e pede desculpas a Buba. Augusto desconfia da repentina atitude amorosa de Mariana. José Inocêncio não gosta de ver Mariana conversando com Teca.

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 20:50, na Rede Globo.