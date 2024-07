Emma Roberts revela por que nunca atuou com a tia, Julia Roberts

Emma Roberts, de 33 anos, revelou por que nunca atuou ao lado da tia, Julia Roberts. A estrela de American Horror Story disse a Variety, nesta sexta-feira (5), que recebe projetos para atuar com a familiar, mas nunca encontrou papéis ideais para as duas.

"Eu adoraria encontrar o projeto perfeito para mim e para minha tia, e sei que haverá algo. Mas nunca foi a coisa certa”, afirma Emma. Apesar disso, a atriz revela que deseja atuar ao lado de Julia. “Ela é a melhor, e eu quero fazer algo com ela. Nós enviamos livros uma para a outra e conversamos sobre várias coisas, mas nunca foi a coisa certa", disse.

A atriz contou também assistir aos filmes de Julia quando está sozinha. "Tenho filmes dela baixados no meu computador que assisto para me confortar. ‘O Casamento do Meu Melhor Amigo’ e ‘Os Queridinhos da América’ são meus filmes-conforto", descreveu.

Filha de Eric Roberts e Kelly Cunningham, Emma iniciou a carreira na Nickelodeon, na série "Unfabulous". Deste então, já esteve em "American Horror Story", "Scream Queens" e "Pânico 4". Emma é estrela no longa "Uma Astronauta Quase Perfeita", uma comédia de ficção científica.