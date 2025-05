Mãe de Ludmilla detona pai da cantora após genitor querer se reaproximar da filha: 'Dezprezou'

Silvana Oliveira, a mãe de Ludmilla, se posicionou frente à declaração do pai da cantora, Luiz Antônio Silva, que disse sentir vontade de reencontrar e se reaproximar da filha. Nesta quarta-feira (7), ela usou as redes sociais para detonar o ex.

“Estou aqui na varanda do meu quarto, em Miami, e fico aqui refletindo: como o mundo dá voltas. Quem diria que uma filha, que o pai tanto desprezou, não quis saber, hoje em dia é uma das maiores cantoras do Brasil. É, meu amor, o mundo dá voltas”, começou Silvana.

Desejo de reaproximação

Em uma entrevista ao podcast “Geral Pod”, divulgada também nesta quarta, o genitor afirmou que nunca houve afastamento de sua parte, e destacou o desejo de reaproximação.

"Eu nunca me afastei dos meus filhos. Todas as vezes que estive longe, não foi porque eu quis. Foi pelas escolhas erradas que fiz no passado (Luiz já foi preso). Só me afastei dela quando me afastaram, quando a escolha errada que fiz, me afastou dela. Agora eu quero reconquistar tudo o que é meu: meus filhos, meus netos", disse Luiz Antônio.

Na ansiedade pela netinha que está por vir, Silvana ironizou o desejo do ex: “Estou vivendo a minha melhor fase: meus filhos criados, vou ser avó daqui a uns dias e sou amada pelos meus filhos e não me arrependo de nada do que fiz. Faria tudo novamente para criá-los. Já o senhor, ficou só com a parte do espermatozoide. Quanta ironia (risos)".

Silvana apagou o vídeo em seguida, e publicou a mensagem de um pastor, em que escreveu: “Se eu tivesse ouvido ontem não teria respondido o defunto, mas serve como lição”, explicou.