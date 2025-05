Viva vai acabar? Globo muda o nome do canal por assinatura para 'Globoplay Novelas'

A partir do dia 9 de junho, o canal Viva passará a se chamar "Globoplay Novelas" e terá programação 100% dedicada a folhetins. A mudança marca os 15 anos do canal, que agora se reposiciona com foco exclusivo no gênero mais popular da TV brasileira, segundo o anúncio feito pela emissora nesta quarta-feira (7).

O novo canal reunirá grandes sucessos do acervo da Globo, tramas internacionais e produções Originais Globoplay inéditas. A estreia será marcada por uma ação inédita: a novela “Guerreiros do Sol”, inspirada em figuras do cangaço como Lampião e Maria Bonita, será exibida simultaneamente na TV e no streaming. A trama vai ao ar de segunda a sexta, às 22h40, com cinco episódios disponibilizados por semana no Globoplay.

Além disso, o canal vai exibir “Além do Tempo”, de 2015, nunca reprisada até então, além das novelas estrangeiras “Hercai” (Turquia) e “O Amor Invencível” (México).

Programação interativa

Outra novidade é a participação do público na escolha de reprises, por meio das chamadas “Batalhas Temáticas”. A primeira disputa será entre duas novelas de Manoel Carlos: Por Amor e Laços de Família. A vencedora estreia em julho.

O Globoplay Novelas estará disponível nas mesmas operadoras que exibiam o Viva e também no plano Premium do Globoplay.

