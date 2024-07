Sophie Charlotte e Xamã são vistos aos beijos no Rio de Janeiro

A atriz Sophie Charlotte e o cantor Xamã foram vistos aos beijos em um festival de inverno no Rio de Janeiro, na noite de sexta-feira (5). As informações são do Gshow.

A atriz chegou ao evento acompanhada do irmão, Ângelo Wolf. Em seguida, ela encontrou Xamã no local.

Abraçados, eles curtiram o show de Ney Matogrosse e Criolo. Os rumores de um relacionamento entre os dois surgiram há algumas semanas.

Sophie e Xamã interpretam o casal Eliana e Damião, respectivamente, na novela "Renascer", da TV Globo. Eles se conheceram durante as gravações.

Na terça-feira (2), a atriz compareceu ao Prêmio APCA, da Associação Paulista dos Críticos de Artes, na companhia de Xamã. Durante o evento, os dois sentaram lado a lado e trocaram risadas e conversas ao pé do ouvido.