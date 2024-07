Sophie Charlotte recebe prêmio na companhia de Xamã e reforça rumores de romance

No ar em “Renascer”, a atriz Sophie Charlotte compareceu ao Prêmio APCA, da Associação Paulista dos Críticos de Artes, na companhia do colega de elenco Xamã, nessa terça-feira (2), alimentando os rumores de romance entre os dois. Durante a premiação, a artista conquistou o troféu de Melhor Atriz na categoria Televisão, pelo trabalho na novela “Todas as Flores”.

De acordo com informações do Gshow, os intérpretes de Eliana e Damião sentaram-se lado a lado na plateia e pareceram se divertir muito ao longo da noite, dando risadas e conversando ao pé do ouvido.

Empolgado, o rapper foi flagrado assobiando durante o discurso de agradecimento da atriz. Ele, inclusive, teria registrado o momento com o próprio celular.

“Estou muito grata e muito feliz por receber esse premio da APCA por 'Todas as Flores'. Queria agradecer a TV Globo e Globoplay, porque desde os meus 17 anos venho recebendo grandes oportunidades, e agarrei cada uma com muito amor e muita responsabilidade também”, declarou Sophie, ao receber a honraria.

A artista ainda agradeceu aos parceiros de cena e à equipe da produção: “Quero dividir esse prêmio com João Emanuel [Carneiro], com Carlos Araújo, com nossos produtores, toda equipe técnica. E também agradecer muito aos meus parceiros de cena: Regina Casé, Letícia Colin, Humberto Carrão, Mariana Nunes, as pessoas que no dia a dia me ajudaram a construir essa Maíra”.

“Mas esse prêmio, com certeza, estou aqui hoje por causa da Natalia Santos, da Camila Alves e da Moira Braga. Três mulheres que me conduziram com uma vibração, uma alegria e um entusiasmo, e me mostraram a relevância da responsabilidade desse trabalho como Maíra, na construção do entendimento das dificuldades e do caminhar que a gente precisa como sociedade na luta anti-capacitista no Brasil. Então esse prêmio é para vocês”, finalizou.

RUMORES DE AFFAIR

No início do mês passado, a colunista Mariana Morais, do Correio Braziliense, afirmou que Sophie e Xamã teriam se aproximado por causa de caronas após as gravações de “Renascer”, da TV Globo. Com a convivência fora dos estúdios, os artistas acabaram iniciando um affair.

Esforçando-se para manter o envolvimento privado, os dois teriam até combinado de chegar à emissora com dez minutos de diferença, em uma tentativa de evitar burburinhos sobre o romance.

Conforme apurado pela jornalista Fábia Oliveira, do Metrópoles, a aproximação entre os dois teria ocorrido após o fim do casamento de Sophie com o ator Daniel de Oliveira e o término do breve relacionamento entre Xamã e atriz Mell Muzzilo, colega de elenco do suposto casal em “Renascer”.