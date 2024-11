Previsão do signo de Escorpião para hoje, 24 de novembro

Estamos sob a influência da Lua Minguante no signo de Virgem. Essa fase lunar é propícia para introspecção e organização, incentivando-nos a refletir sobre nossas rotinas e a eliminar o que não serve mais. A Lua em Virgem forma um trígono harmonioso com Vênus, que atualmente transita por Capricórnio. Essa configuração astrológica favorece a busca por estabilidade e segurança nos relacionamentos e nas finanças. É um momento oportuno para estruturar melhor nossas ideias e estabelecer planos sólidos para o futuro.



No entanto, ao longo do dia, a Lua faz uma quadratura desafiadora com Júpiter e Mercúrio. Essa tensão pode gerar conflitos entre o desejo de expansão e a necessidade de comunicação clara. É importante estar atento para não se dispersar com assuntos superficiais e focar no que realmente importa.



Aproveite este domingo para reorganizar suas prioridades, ajustar suas rotas e considerar mudanças de atitude que possam levar a novas respostas. Lembre-se de que, para obter resultados diferentes, é necessário agir de maneira diferente. Evite perder tempo com questões triviais e concentre-se no que é essencial para o seu crescimento pessoal e profissional.

Signo de Escorpião hoje

Hoje é dia de pensar no futuro e nos círculos que você frequenta. Ajuste suas expectativas em relação às pessoas ao seu redor. Priorize projetos e conexões que realmente tragam propósito.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.