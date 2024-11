Torcedores do Ceará se concentram em ruas de Campinas antes decisão contra o Guarani

A torcida do Ceará marcou presença em ruas e restaurantes da cidade de Campinas na noite deste sábado (23), véspera do jogo entre o Vovô e o Guarani-SP, válido pela última rodada do Brasileirão Série B 2024. São esperados entre 2500 a 3000 torcedores do Alvinegro no Estádio Brinco de Ouro da Princesa. A bola rola às 18h30.

Veja a festa da torcida em Campinas

Direto de Fortaleza para Campinas, o engenheiro civil Paulo Bruno, carregou nas malas junto com outros seis amigos, o desejo de revisitar um momento histórico no time de Porangabuçu: o local do acesso de 2009. O duelo diante da Ponte Preta está vivo na memória de torcedores alencarinos.

Como qualquer alvinegro comum, Paulo Bruno levou de Fortaleza para Campinas a ansiedade de ver, in loco, mais um capítulo dessa história ser escrito, agora por Léo Condé e seus comandados.

"Existe uma expectativa alta, mas com toda cautela, com todo reconhecimento do tamanho do adversário. A emoção está grande por estarmos na mesma cidade do acesso de 2009 e eu tinha 14 anos quando eu vivi aquele momento pela televisão", lembra o torcedor.

DE MINAS PARA A DECISÃO

Bombeiro civil cearense, José Ubaldo, fez a ponte aérea de onde estava, Minas Gerais, para poder conferir o jogo no estádio. Fã de Saulo Mineiro e Erick Pulga, ele acredita que os dois devem fazer a diferença no duelo no Brinco de Ouro da Princesa.

"Eu estava passando uns dias em Uberlândia, e aproveitei, já que estava mais próximo, peguei um ônibus e me desloquei até aqui para assistir o jogo do Vozão. Por aqui eu estarei com uns primos que moram em Campinas há muito tempo", destaca o alvinegro.

EMPENHO DE TODOS

O advogado Rômulo Weiber se antecipou até mesmo ao elenco alvinegro e pegou voo ainda na manhã da sexta-feira. Ainda no embarque, em Fortaleza, ele destacou a fé na união de diversas pessoas para o bem do Vozão.

"Creio que a torcida está indo em bom número. Vamos somar uma corrente positiva, de apoio ao time, coisa que a nossa torcida vem fazendo desde no início do ano, nesta campanha. Tenho certeza que com o empenho dos nossos jogadores, de toda diretoria, da torcida, o Ceará irá voltar com o acesso para Série A", pondera Weiber.

Fiel torcedor alvinegro, o advogado confessa que não seguiu os protocolos dos últimos anos, que era de adquirir com antecedência, as viagens para o último jogo da equipe fora de casa.

"Sem sombras de dúvidas, eu fui procurar de última hora e estava bem complicado [em relação a valores]. Mas por incrível que pareça, eu tenho por praxe, sempre de acompanhar o jogo final do Ceará, fora de casa, em qualquer campeonato. Sempre quando sai a tabela, eu compro a passagem para o último jogo. Eu tive a oportunidade de acompanhar Botafogo e Ceará, no Rio de Janeiro, no ano em que estava sendo decidido, antes da pandemia, se caia Ceará ou Cruzeiro", ressalta o torcedor.

Ceará decide a vida em Campinas

Concentrados, os torcedores demonstraram animação e também uma natural ansiedade para a partida que vai definir o futuro do Ceará em 2025. Se vencer, o Vovô conquista vaga para a Série A do próximo ano sem depender de nenhum resultado.

Em caso de empate, necessitará de derrotas de Novorizontino, que enfrenta o Goiás fora de casa, ou mesmo do Mirassol, que encara a Chapecoense em seus domínios. Outro resultado que ajudaria o Vovô em caso de empate é o Sport não vencer o seu compromisso contra o Santos. Em caso de derrota, somente a derrota da equipe pernambucana em plena Ilha do Retiro serviria para a equipe cearense.