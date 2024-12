Ceará divulga valor milionário da venda de três atletas da base em 2024; confira

O Ceará divulgou nesta quarta-feira (11), um levantamento envolvendo a categoria de base do clube. Neste recorte, o Vovô apresentou o valor da venda de três atletas que saíram do time de juniores e renderam R$9 milhões aos cofres alvinegros através de transações.

Trata-se de Jonathan de Jesus, Erick Kauan e Ícaro Emanuel, que hoje vestem as camisas de Cruzeiro, Palmeiras e RB Bragantino respectivamente. Nos casos de Erick Kauan e Ícaro Emanuel, o Vovô ainda detém porcentagem dos direitos atletas, fazendo com que ainda possa lucrar com futuras negociações. O valor é importante tanto para a evolução da base do clube, quanto para para o time principal, que todo ano sobe em média 15 jogadores para o seu elenco.

A Cidade Vozão, local que abriga as categorias de base do clube, aloja ao todo 63 atletas que atuam do Sub-13 ao Sub-20.

Em 2024 a base do Vovô foi premiada pela quinta vez seguida como a melhor base do Nordeste, e este ano teve um calendário recheado, participando de competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e Federação Cearense de Futebol (FCF).