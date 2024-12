Ceará anuncia atacante Bruno Tubarão para próxima temporada; veja perfil

O Ceará segue ativo no mercado de contratações. O Vovô anunciou na manhã desta quarta-feira (11), o atacante Bruno Tubarão como novo reforço. O atleta tem 29 anos e jogou no Atlético Goianiense nesta temporada. Tubarão será jogador do Ceará até o fim de 2025.

Em 2023, ele disputou 51 jogos com a camisa rubro-negra e marcou três gols. Em 2024, ele atuou como titular em 17 jogos pela Série A e não marcou nenhum gol. O jogador sofreu com lesões ao longo da temporada e não teve uma sequência tão boa quanto no ano passado.

Ficha técnica:

Posição: Atacante

Naturalidade: Rio de Janeiro/RJ

Nascimento: 05/03/1995

Clubes onde passou: Cabofriense/RJ, Madureira/RJ, Sampaio Corrêa/RJ, Boa Esporte/MG, RB Brasil/SP, RB Bragantino/SP, Vasco/RJ, AtléticoGoianiense/GO e Ceará.