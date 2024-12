Vina marca belo gol pela segunda divisão saudita e torcida do Ceará pede retorno do atleta; veja

O ex-jogador do Ceará, Vina, marcou um golaço de falta pela segunda divisão do Campeonato Saudita e ao publicar o momento nas suas redes sociais, recebeu o carinho dos seguidores que pediam sua volta ao time cearense. O gol, no entanto, não evitou a derrota do Al-Jubail para a equipe do Al-Hazm pelo placar de 3 a 1.

A equipe defendida por Vina está na 15ª colocação da segundona do saudita com quatro vitórias em 14 jogos disputados. Pelo Al-Jubail Vina tem três jogos e três gols.

Veja momento