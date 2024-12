Ceará negocia com goleiro Keiller, do Internacional

O Ceará está negociando com o goleiro Keiller, do Internacional para reforçar a equipe em 2025. O Vozão fará cerca de 15 contratações após seu retorno para a Série A, e o goleiro de 28 anos é um dos reforços pretendidos pelo Vovô, segundo o ge.

O goleiro tem contrato com o Colorado até 2026, mas foi emprestado ao Vasco em 2024. Só que ele não jogou nenhuma partida na temporada, sendo reserva de Léo Jardim.

Ele ganhou destaque no time gaúcho em 2022 após assumir a titularidade em decorrência da lesão de Daniel Naquele campeonato, jogou 15 partidas e não sofreu gol em 9 delas.

Opções no Vovô

Como o goleiro Richard só deve voltar no meio do ano após ruptura completa do tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo em setembro, o Ceará só tem no momento Bruno Ferreira - titular e destaque na reta final da Série B - e Maycon Cleyton como opções. Assim, vai ao mercado em busca de um goleiro.