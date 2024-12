Mundial de Clubes 2024: veja datas, confrontos e onde assistir

A Fase Final do Mundial de Clubes da FIFA de 2024 será disputada em 8 dias em Doha, no Catar, de 11 a 18 de dezembro. Quatro clubes disputarão o título, entre eles o Botafogo, time brasileiro que foi campeão da Libertadores de 2024.

Estão na disputa:

Real Madrid (Campeão da UEFA Champions League)

Botafogo (Campeão da Libertadores)

Pachuca (Campeão da Copa dos Campeões da CONCACAF)

Al Ahly (Campeão da Liga dos Campeões da África)

Onde assistir:

TV Globo, SporTV, FIFA+ e CazéTV

Regulamento

A Fifa renomeou o torneio como Copa Intercontinental. Duas fases prévias já foram disputadas, mas sem sede única. No dia 22 de setembro, o Al Ain, dos Emirados Árabes. campeão da Liga dos Campeões da Asia, venceu o Auckland City, Campeão da Liga dos Campeões da Oceania, por 6 a 2, em jogo único em nos Emirados Árabes.

Com isso, o Al Ain se classificou para enfrentar o Al-Ahly, e o time Egípcio venceu por 3 a 0 em partida única do Cairo, no Egito no dia 29 de outubro. Assim, o Al-Ahly espera o vencedor de Botafogo x Pachuca para fazer o confronto semifinal.

Serão apenas 3 jogos na fase final, com uma quartas de final no dia 11 com o Botafogo em campo, uma semifinal, e a final que já tem a presença do Real Madrid.

Fase final:

Quartas

11/12 - Botafogo x Pachuca - Estádio 974 - 14h

Semifinal

14/12 - Al Ahly x Botafogo ou Pachuca - Estádio 974 - 14h

Final

18/12 - Real Madrid x vencedor da semifinal - Estádio Lusail - 15h