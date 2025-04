Contra Horizonte, Thiago Galhardo marca primeiro gol pelo Santa Cruz

Maior contratação do Santa Cruz para a disputa da Série D, o ex-Fortaleza e Ceará, Thiago Galhardo, fez o seu primeiro gol com a camisa da Cobra Coral em cobrança de pênalti. A partida foi realizada no último domingo (27), no Arruda, em Recife. A equipe pernambucana venceu o Horizonte por 4 a 0, pela segunda rodada da Série D do Campeonato Brasileiro.





O experiente centroavante estreou na semifinal do Campeonato Pernambucano contra o Sport, ainda em março. O atleta atuou tanto na ida, quanto na volta, porém, ainda sem ritmo de jogo, pouco fez nas duas derrotas do Tricolor. Na estreia da Série D, contra o Treze, Galhardo jogou os 90 minutos, mas não marcou naquela ocasião.



Recentemente o clube contratou o seu irmão, Gabriel Galhardo, que também foi titular na vitória sobre a equipe cearense. Outro que iniciou a partida foi o goleiro Felipe Alves, ex-Fortaleza.