Meia Maratona 21K Terra da Luz em Fortaleza acontece dia 15 e terá mais de seis mil atletas

A sexta edição da 21K Terra da Luz, meia maratona oficial do Ceará, acontece neste fim de semana, dia 15 de dezembro, em Fortaleza, a partir das 5h, marcando a última meia maratona do ano no estado cearense. Com percursos de 7km, 14km e 21km (meia maratona), a corrida já esgotou as inscrições online, consolidando Fortaleza como a capital de corridas de rua do Nordeste. São esperados mais de seis mil atletas na prova, sendo 53% mulheres.

Com largada na Via Paisagística da Avenida Beira Mar, os competidores do percurso da meia maratona poderão apreciar a Estátua de Iracema Guardiã, Dragão do Mar, Catedral de Fortaleza, Forte Nossa Senhora da Assunção, Estação das Artes, Estátua de Santa Edwirges, Mercado dos Peixes e também marca a primeira prova oficial da cidade que passará pela nova e reformada Ponte dos Ingleses.

No percurso de 14 km, os competidores seguem até o Dragão do Mar, fazendo a volta, indo até o Mercado dos Peixes e retornando para a linha de chegada. No de 7 km, os corredores irão até o Dragão do Mar e retornam para a linha de chegada. Fernando Elpídio, diretor e idealizador da prova, comenta a importância da 21K Terra da Luz para o esporte e a economia cearense.

Legenda: A sexta edição da 21K Terra da Luz, meia maratona oficial do Ceará, acontece neste fim de semana, dia 15 de dezembro Foto: Divulgação / Meia Maratona 21K Terra da Luz

“A 21K Terra da Luz, hoje, é uma das corridas mais esperadas do Ceará. Já estamos esperando até caravanas com ônibus de outras cidades. Isso mostra a relevância que a prova tem no cenário de corridas de rua. Estamos com mais de 300 pessoas empenhadas todos os dias para entregar a melhor experiência para o corredor. É um momento para se divertir, confraternizar e apreciar a cidade", explica Elpídio.

Em 2024, a prova tem como tema oficial “Experiências Ceará”, reforçando o potencial turístico cearense como uma força social, cultural e econômica. Nesta edição, a 21K Terra da Luz traz o tema como forma de apresentar as belezuras, diversidade e riqueza de experiências que o turismo do estado oferece. A temática também está presente no design das medalhas e camisas dos competidores.



“O Ceará, como Terra da Luz, oferece diversas opções turísticas, tanto para quem vem de fora como para quem já mora aqui. Além de poder correr em uma orla belíssima, você pode aproveitar o sol nas praias; o frio nas serras; as aventuras no sertão, trilhas e cachoeiras; a religiosidade em Canindé ou Cariri; a gastronomia com peculiaridades em todo o Estado; dentre outras atividades”, convida o diretor Fernando Elpídio.



Programação e entrega de kits

A retirada de kits para a corrida, sejam eles individuais, grupos e assessorias, idosos com mais de 60 anos e cortesias, de todas os percursos, irão acontecer nos dias 13 e 14 de dezembro, no Associação Atlética Banco do Brasil Fortaleza - AABB, no bairro Dionísio Torres, das 8h às 19h.

Já no dia da prova, 15 de dezembro, a programação começa às 5h, na Via Paisagística, da Avenida Beira Mar, no primeiro bolsão de estacionamento da orla, de frente ao antigo Boteco Praia. Às 5h30 acontece a largada para PCD's e às 5h35 a largada geral. A premiação para a Elite inicia às 7h. As atividades encerram às 9h.

"A corrida de rua é uma prática esportiva e de saúde que integra e valoriza a diversidade, que estão conectados aos valores ArcelorMittal. Apoiar a 21k Terra da Luz também está sendo uma oportunidade de fazer parte de uma ação que valoriza o Estado do Ceará, sua cultura e locais marcantes. Estamos felizes de fazer parte desse grande evento esportivo", ressalta Patrícia Colaferro, gerente geral de Sustentabilidade e Relações Institucionais da ArcelorMittal unidade Pecém, patrocinadora da 21k Terra da Luz.



Treinos oficiais

Neste ano, a 21K Terra da Luz inovou e realizou três treinos oficiais durante todo o período de preparação para a prova. Os treinos aconteceram nos meses de outubro, na Turatti do Cambeba; novembro, na Unifanor Campus Dunas; e dezembro, na nova e reformada Ponte dos Ingleses, com o Sprint Serra Grande. Os treinos contaram com mais de 400 competidores cada.



Tenda Lilás

A sexta edição da 21K Terra da Luz também terá outra novidade: a presença da Tenda Lilás, do Governo do Ceará, por meio da Secretaria das Mulheres e da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Tenda Lilás é o serviço itinerante com espaço para atendimento psicossocial às mulheres em grandes eventos, com o objetivo de prevenir violência de gênero e importunação sexual, como também dar o suporte a mulher em casos de violência. A tenda estará disponível durante toda a programação da corrida, no dia 15 de dezembro.



SERVIÇO

21K TERRA DA LUZ

15 de dezembro de 2024, a partir das 5h

Via Paisagística - Avenida Beira Mar de Fortaleza, 1770

Retirada de Kits

13 e 14 de dezembro, das 8h às 19h

AABB - Av. Barão de Studart, 2917 - Dionísio Torres, Fortaleza

Mais informações: www.novaletra.com.br | | 85 3109.7599 (FONE E WHATSAPP)