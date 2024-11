Em gravação de projeto em Fortaleza, Yudi Tamashiro e Mila Braga anunciam gravidez

Yudi Tamashiro, de 32 anos, e a esposa, Mila Braga, de 34, anunciaram, nesta sexta-feira (22), através das redes sociais, que estão à espera do primeiro bebê do casal. A revelação aconteceu durante a gravação do primeiro DVD da dupla, no bairro Lagoa Redonda, em Fortaleza.

“É isso, estamos grávidos! Será que é menino ou menina?”, escreveram os novos papais na legenda da publicação no Instagram. De acordo com o jornalista Leo Dias, a ex-funkeira está grávida de três meses.

“Eu sei. Hoje eu sei, Senhor, e te agradeço por isso, o que é a verdadeira riqueza. É aquela que nós não conseguimos fabricar. Hoje aqui nesse palco eu quero apresentar pra vocês... Seja bem-vindo, meu filho ou filha”, disse Yudi no vídeo publicado pelo casal.

Nas imagens, ele chama Mila e se ajoelha para beijar a barriga da futura mamãe.

O projeto

Tamashiro e Braga deram o nome de “O Trono” ao projeto audiovisual gravado em Fortaleza. O nome foi inspirado no versículo de Lamentações 5:19.

Eles explicaram a Leo Dias, que a ideia do novo projeto é lembrar que, “apesar das transformações e incertezas ao longo do tempo, o trono de Deus permanece firme, guiando suas vidas”.

“Tem o controle dele sobre todas as coisas. E realmente, desde que nós entregamos a nossa vida a Cristo, conseguimos ver que nada sai do controle de Deus”, disse Yudi ao jornalista.

A gravação contou com um palco redondo em 360º, o que representava “a eternidade e o alcance do governo de Deus”. O público pôde imergir em uma atmosfera de luzes com tons de “azul-céu, simbolizando paz e a presença divina”.

A gravação contou ainda com participações de Vitinho, cantor gospel que mistura elementos do trap e rap, e do pastor do casal, Bruno Colonetti. “Ele [o pastor] vai entrar no meio do DVD, para compartilhar uma palavra dentro de uma música chamada ‘Confio’. Ela fala que Deus já fez grandes milagres e vai continuar fazendo na vida daqueles que creem”, explicou Yudi.