Sophie Charlotte e Daniel de Oliveira confirmam separação após oito anos de casamento

Os atores Sophie Charlotte e Daniel de Oliveira, confirmaram, nesta segunda-feira (29), o fim do casamento que durou oito anos. A separação foi confirmada pela assessoria de Sophie à Quem, após Daniel compartilhar uma homenagem, a agora, ex-esposa, nas redes sociais.

"Comemore seu dia com toda felicidade e muito amor. Continue sempre essa pessoa maravilhosa, com esse brilho bonito no olho e o coração gigante. Viver ao seu lado durante uma década foi uma grande viagem ao universo de uma mulher impressionante", escreveu ele na legenda.