Sophie Charlotte e Xamã vivem romance fora de 'Renascer', diz colunista

A atriz Sophie Charlotte e o cantor Xamã estariam vivendo um romance para além das telinhas da TV Globo, onde contracenam juntos na novela 'Renascer'. A informação foi divulgada pela colunista do Metrópoles, Fábia Oliveira, comentando que os dois teriam iniciado o affair após o fim do casamento da atriz com o também ator Daniel de Oliveira.

O enlace entre os dois seria recente, já que Xamã chegou a se envolver, um pouco antes, com a colega de elenco Mell Muzzillo, intérprete de Ritinha. Segundo Fabia Oliveira, o romance, entretanto, não durou muito tempo por motivos levantados pelo cantor, que expôs receio de que o relacionamento afetasse a carreira como ator.

Xamã e Sophie contracenavam juntos como Damião e Eliana, mas a trama acabou afastando os dois personagens. Assim, ambos teriam começado a se encontrar frequentemente.

Quem também citou o affair foi a colunista Mariana Morais, do Correio Braziliense. Segundo ela, o interesse mútuo se iniciou com caronas após as gravações, o que acabou evoluindo para uma aproximação romântica.

As informações são de que os dois estariam fugindo das especulações e chegaram até a combinar uma chegada na emissora com dez minutos de diferença para evitar os burburinhos. Até então, os dois não se pronunciaram sobre o assunto.