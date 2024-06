Davi Brito, do BBB 24, constrói mansão para morar na Bahia; veja vídeo

O baiano Davi, 21, vencedor do BBB 24, mostrou aos seguidores do Instagram, nesta quarta-feira (11), o andamento da obra da mansão que está construindo na Bahia.

O ex-BBB ganhou R$ 2,92 milhões no reality da TV Globo. Dentro do programa, ele falou do sonho de construir uma boa casa para ele e os familiares.

Veja obra:

"Estou construindo minha casa do zero. Quero toda planejada, organizadinha, sabendo onde fica cada planta. Sou virginiano (risos). Os projetos já começaram. É o que já gastei comigo", declarou Davi ao jornal Extra.

A casa está sendo construída em um condomínio fechado. Nas imagens mostradas por ele, é possível ver que a construção da fachada da casa e da área gourmet está bem avançada.

"Quero continuar morando na Bahia. Não abro mão", disse o ex-BBB ao jornal carioca.

Davi também está usando parte do prêmio para investir em outros imóveis para alugar. Assim como dividindo o dinheiro em outros investimentos financeiros.