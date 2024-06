Fabiana Justus volta a ser internada após dois meses de transplante de medula

A influenciadora digital Fabiana Justus voltou a ser internada nesta terça-feira (11), cerca de dois meses após ser submetida a um transplante de medula óssea para tratar a leucemia mieloide aguda.

Por meio dos Stories do Instagram, a filha de Roberto Justus compartilhou com os fãs que esperava passar mais tempo em casa e lamentou ter que ficar o dia do namorados no hospital com o marido, Bruno Levi DÁncona. Ela ainda revelou que preferiu não contar aos filhos sobre a nova hospitalização. Fabi é mãe das gêmeas Chiara e Sienna, de cinco anos, e de Luigi, de nove meses.

"Achei que ia passar os 100 dias sem internar, mas internei. Meus médicos falaram que é muito comum pós-transplante... que a maioria dos pacientes tem que internar pra tratar algo pelo menos uma vez", começou.

Fabiana contou sobre a vontade de estar com a família em breve e aproveitou para tranquilizar os seguidores. "Vamos que vamos! Vai ser rápido e logo logo tô em casa novamente. Ps: as meninas não sabem que eu tô aqui. Se Deus quiser, nem vão saber! Vão ficar na vovó pelos próximos dois dias", detalhou.

"E amanhã o nosso dia dos namorados vai ser aqui. Seguidoras raiz vão lembrar que nosso histórico de dia dos namorados não é muito bom... já tivemos algumas zicas", lamentou.

Cheia de fé, a influenciadora pediu orações aos fãs para passar por mais uma internação. "Posso pedir aquela corrente de orações pra eu sair o mais rápido possível?! Obrigada de coração. Confesso que fiquei bem chateada... pra quem passou por longas internações, qualquer volta é um gatilho! Mas tenho que focar que dessa vez é BEM diferente, e que o pior já passou", finalizou.