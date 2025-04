Que horas começa o BBB 25 hoje, sexta-feira (4/4)?

Nesta sexta-feira (4/4), o reality show deve começar a partir das 22:20 (horário de Brasília), logo após Vale Tudo. A programação da TV Globo pode passar por mudanças prévias sem avisos.

Qual a programação de hoje do BBB 25?

Nesta noite, o público vai acompanhar a prova do anjo, onde os jogadores disputam o colar do anjo e a chance de imunizar alguém.

O que aconteceu no BBB 25 na noite de ontem?

A madrugada no BBB 25 foi marcada por altas emoções! Renata protagonizou uma discussão acalorada com os gêmeos João Pedro e João Gabriel, resultando em lágrimas da bailarina. Mais tarde, em conversa com Maike, Renata desabafou sobre o seu medo de retornar ao paredão, momento em que o ex-nadador demonstrou seu interesse romântico por ela.

A formação do 13º paredão também dominou as conversas, com Maike e Delma, que terão o poder de indicar um participante em conjunto, debatedo a decisão crucial entre seus aliados.



A tensão pré-paredão se intensificou com a solidariedade familiar.

Daniele Hypolito, em conversa com Delma, ofereceu-se para ir ao paredão no lugar do seu irmão, Diego, demonstrando a força dos laços familiares dentro da casa. As alianças se fortaleceram e se quebraram em meio a discussões e demonstrações de afeto, deixando o clima na casa ainda mais eletrizante.

Onde assistir ao BBB 25?

O reality show pode ser acompanhado diariamente pela TV Globo e pela Globoplay. Os assinantes da plataforma de streaming também têm acesso às câmeras da casa 24 horas por dia e a trechos de vídeos dos participantes no jogo.

O gshow também disponibiliza outros conteúdos exclusivos para fãs do reality show, como o Bate Papo BBB com o eliminado da semana e o Mesacast BBB com os principais assuntos da semana do jogo.

Quero votar no BBB 25, como faço?

A votação do BBB 25 segue através do site do gshow, sendo necessário ter uma conta Globo, criada gratuitamente no site. Os votos seguem divididos entre:

Votos da torcida: múltiplos votos, sem limite de quantidade, logado na Conta Globo

Votos únicos: voto apenas uma vez por Paredão, mediante CPF

Quem são os participantes do BBB 25?

O BBB começou com 24 participantes divididos em duplas, mas hoje os jogadores seguem individualmente na disputa pelo prêmio milionário.

A lista completa dos participantes do BBB 25 é: