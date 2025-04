Gisele Bündchen e Joaquim Valente não irão ao MET Gala 2025, diz site

A modelo Gisele Bündchen e o companheiro dela, Joaquim Valente, não irão ao MET Gala 2025, por escolha própria. Existia uma grande expectativa que eles fizessem a "estreia" como casal no tapete vermelho do evento de moda. A última aparição da brasileira no baile foi em 2023. As informações são do site TMZ.

O MET Gala acontece em maio, em Nova York. Já Joaquim e Gisele preferiram passar esse tempo com River, o filho recém-nascido, em Miami, onde moram.

Veja também Verso Aniversário de Fortaleza terá shows de Taty Girl, Natanzinho Lima e Zé Vaqueiro

O caçula de Gisele nasceu em fevereiro deste ano. “Eles ainda não estão no tapete vermelho... Mas parece que o casal está feliz em manter o relacionamento do mesmo jeito que sempre foi”, disse ainda o TMZ sobre o relacionamento dos brasileiros.

Desde o fim do casamento com Tom Brady, Gisele tem mantido o relacionamento com Joaquim, que é instrutor de jiu-jitsu, de forma privada.