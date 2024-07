Fiuk faz reflexão nas redes após desentendimento público com Deolane: 'A gente complica tudo'

O cantor Fiuk usou os Stories do próprio perfil no Instagram, na noite de segunda (1º), para citar as relações humanas e como elas, segundo ele, são "complicadas". O pronunciamento surge após ele e a advogada Deolane Bezerra, de quem estava próximo recentemente, se desentenderem publicamente, com direito a unfollow nas redes sociais.

Ainda no domingo (30), Deolane expôs uma conversa entre os dois, aparentemente deixando claro que um envolvimento entre eles não seria possível. O assunto diz respeito aos inúmeros rumores de que os dois teriam um affair, que até então não tinha sido confirmado ou negado por ambos.

Na reflexão de segunda, Fiuk fez questão de pontuar que muitas coisas são "bobas", mas o ser humano teria a tendência de "complicar tudo" nesse processo.

"Eu estava pensando aqui: o ser humano é complicado. A gente complica tudo, tudo! Às vezes, é uma coisa simples, boba, mas a gente cria coisas na nossa cabeça. Já fui muito assim, peço até desculpas às pessoas com quem já me relacionei no passado, amizade, meninas que fiquei, enfim. Quando você está com coisa ruim na cabeça, você acaba olhando as coisas por essa perspectiva. Por que a gente complica tanto?", disse.

Fiuk pontuou que, por conta disso, sempre faz questão de estudar sobre si, e continuou a reflexão: "Nosso pior inimigo é a gente mesmo, é a nossa própria cabeça. A gente fica justificando, procurando culpado e, na maioria das vezes, o culpado é a gente. Enfim, está ficando tarde, e vamos pra cima. Desistir da luta jamais!", finalizou.

Briga nas redes

O desentendimento entre Deolane e Fiuk começou após uma entrevista concedida pela influenciadora, que também é advogada. Ela teria dado a entender que nunca houve nada amoroso entre os dois, o que não deixou o cantor nada feliz.

"Qual é, amigo? Falei algo que te chateou na entrevista? Por que você está dando a entender que rolou algo? Agora sou eu que não estou te entendendo! Sempre falei de você com muito carinho", iniciou Deolane.

Fiuk, logo em seguida, diz que tentou agir de forma diferente diante da situação. "Eu fui super generoso, super tranquilo, tentei agir de um jeito diferente de você. Acabei desencanando. Não sei o que você pensa, não sei qual é a sua vibe e tal. Tenho um carinho por você, que se você imaginasse…", continuou o artista.

"Generoso com o quê? Você não estava dando entrevista nenhuma, simplesmente pirou e começou a falar nos seus Stories. Não gostei, achei biscoitagem", rebateu Deolane.

Fiuk, no entanto, não aceitou o motivo: "É f*da, eu ficar sozinho, só levando raquetada. Sei que é seu jeito, mas não é minha vibe, não. Achei mesmo que tinha sido supergeneroso na minha resposta, mas daqui a pouco faço [vídeo] de novo dizendo que não aconteceu nada, se é isso que está te incomodando e é isso aí", respondeu.

Já Deolane resolveu finalizar a conversa pontuando que nunca teria nada com o cantor: "Sempre te falei que sou mulher e não menina, mas enfim, se te magoei com algo, me desculpa, mas deixando bem claro que nunca te dei esperanças de nada. E outra: não fui marrenta. Em todas as entrevistas, eu só falei a verdade! Fui verdadeira em todos os momentos com você", reforçou.

No Instagram, a advogada deixou de seguir Fiuk. Além disso, ainda publicou Stories em um salão de beleza ao som da música 'Supera', de Marília Mendonça, que cita um caso em que alguém não deseja ficar com outra pessoa.

Fiuk usou a mesma rede para explicar parte do desentendimento: "Estava tudo certo, tá ligado? A gente fez uma viagem para o rancho, foi legal para caramba, mas a gente se desentendeu lá e tudo certo", alegou.