Que horas começa o Domingão com Huck neste domingo (24)?

O "Domingão com Huck" deste domingo (24) começa a partir das 14h25, na TV Globo.

Nesta edição do programa, haverá mais um episódio do quadro Tamanho Família, com participação dos cantores Ana Castela e Gustavo Mioto.

O casal de artistas comanda a parte musical e apresenta alguns de seus sucessos na segunda etapa do programa, logo após o futebol.

Na bomboniere, Dona Déa, Lívia Andrade e Ed Gama participam do bate-papo com os cantores. Luciano ainda apresenta uma nova rodada no desafio do "Quem Quer Ser um Milionário".

Que horas começa o 'Domingão com Huck' hoje, domingo (24)?

O programa "Domingão com Huck" começa às 14h25, na TV Globo, logo após o "Temperatura Máxima".

O "Domingão com Huck" tem apresentação de Luciano Huck, direção-geral de Clarissa Lopes, direção artística de Hélio Vargas, produção de Barbara Maia e Matheus Pereira e direção de gênero de Monica Almeida.