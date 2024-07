Antigos funcionários de Gal Costa denunciam maus-tratos na casa da cantora

Luciana de Souza Santos e Ed Wilson, que trabalharam na residência onde viveu Gal Costa, entraram com dois processos trabalhistas. Somados, as causas passam de R$ 1 milhão, pedido pelos ex-funcionários da artista.

Veja também Zoeira Luana Piovani reclama de Scooby após ex-marido autorizar filho a ter conta no Instagram Zoeira Operadora de caixa que viralizou como sósia de Sandy diz que cantora a contactou

Ex-companheira e empresária da cantora, Wilma Petrillo, que também disputa o espólio de Gal, responde ainda a ação. As informações são da colunista Fábia Oliveira do portal Metrópoles.

Em entrevista ao Domingo Espetacular, da Record TV, Luciana e Ed denunciam maus-tratos e irregularidades na relação profissional. Por vezes, eles alegam que não podiam comer a mesma refeição servida à família.

"Muito humilhante. A pessoa está com fome, não pode comer. Com um monte de comida lá, não pode comer", relembrou Luciana.

Wilma Petrillo e Gal nunca tiveram "carinho", diz ex-funcionária

Passados quase dois anos da morte de Gal Costa, ainda surgem relatos que colocam em xeque o relacionamento dela com Wilma Petrillo.

Luciana de Souza Santos afirmou à reportagem que "nunca viu carinho" entre Gal Costa e a alegada companheira. Wilma diz ter vivido com a cantora por mais de 20 anos.

O processo do espólio da cantora continua na justiça, e as reivindicações trabalhistas do ex-casal de funcionários incluem pagamentos atrasados, uma vez que a carteira nunca foi assinada, pagamento de 13º, férias e horas extras, entre outros direitos.